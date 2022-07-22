Festival yerel sanatçılar Hüseyin Özdemir ve Aynur Bolat konseri ile başladı
Afşin Belediyesinin 15 kök lavanta fidesi ile başlayan yolculuğu aromatik yağlar ve arı ürünleri festivali ile taçlandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2022, 15:02 22.07.2022, 17:13
Lavantayla, arı ürünlerinin tanıtımı ve kent ekonomisinin canlandırılması için düzenlenen dev, Festival yerel sanatçılar Hüseyin Özdemir ve Aynur Bolat konseri ile başladı.
Şarkılarını söyleyen ve geceye renk katan sanatçılar afşin halkına unutulmaz dakikalar yaşattı.
Konserin ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan sanatçı Aynur Bolat, “kendi memleketimizde konser yapmak bizim için çok gurur verici bir durum diye.” konuştu.
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
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