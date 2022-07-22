Lavantayla, arı ürünlerinin tanıtımı ve kent ekonomisinin canlandırılması için düzenlenen dev, Festival yerel sanatçılar Hüseyin Özdemir ve Aynur Bolat konseri ile başladı.

Şarkılarını söyleyen ve geceye renk katan sanatçılar afşin halkına unutulmaz dakikalar yaşattı.

Konserin ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan sanatçı Aynur Bolat, “kendi memleketimizde konser yapmak bizim için çok gurur verici bir durum diye.” konuştu.