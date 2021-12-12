Fidan dikim sezonu başladı!
Bölgenin en kapsamlı fidan üreticisi Aksu Tarım, ağaç dikim sezonuna girdiğimiz şu günlerde 10 liradan başlayan fiyatlarla zeytin fidanını vatandaşlarla buluşturuyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.12.2021, 16:12
Açık köklü ve tüplü fidan seçenekleri ile tüm vatandaşları satış yerlerine davet eden Aksu Tarım Özellikle fidan çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle fidan severlerin 1 numaralı tercihi haline geldi.
Fidan dikim sezonunun başladığını belirten Aksu Tarım Genel Müdürü Erol Yavaş, “yılların tecrübesiyle Aksu Tarım olarak, sağlıklı ve adına doğru fidanları halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.
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