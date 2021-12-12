Fidan dikim sezonu başladı!

Açık köklü ve tüplü fidan seçenekleri ile tüm vatandaşları satış yerlerine davet eden Aksu Tarım Özellikle fidan çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle fidan severlerin 1 numaralı tercihi haline geldi.

Fidan dikim sezonunun başladığını belirten Aksu Tarım Genel Müdürü Erol Yavaş, “yılların tecrübesiyle Aksu Tarım olarak, sağlıklı ve adına doğru fidanları halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.