Fidan satışlarında rekor kırıldı!
Türkiye, orman yangınları mücadelesine devam ederken, küle dönen ormanlar için fidan kampanyaları da peş peşe gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2021, 15:43
Başta TEMA olmak üzere birçok STK’lar yeşilliğini kaybeden ormanlar için fidan kampanyası başlattı.
Başlatılan fidan kampanyalarına ise 83 milyondan destekler geldi fidan bağışları yapıldı.
Yapılan bağışlar neticesinde fidan satışları ise son 1 yıla nazaran kendini 2’ye katladı.
Fidan satıcıları kampanyalar nedeniyle taleplere yetişemez hale geldi.
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