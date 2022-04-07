Fideler yoğun talep görmeye başladı
Yeşil alanı ve bereketli toprakları ile birçok ürünün yetiştirilmesine elverişli olan Kahramanmaraş’ta vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için domates, salatalık ve biber fidesine talebi artırdı.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2022, 16:09 07.04.2022, 18:09
Birçok üründe olduğu gibi yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşları kendi ürünlerini yetiştirmeye yöneltti.
Tanesi 1,5 liradan satılan fideleri alan vatandaşlar Evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde çeşit çeşit sebzeyi yetiştirebiliyor.
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