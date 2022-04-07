Fideler yoğun talep görmeye başladı

Birçok üründe olduğu gibi yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşları kendi ürünlerini yetiştirmeye yöneltti.

Tanesi 1,5 liradan satılan fideleri alan vatandaşlar Evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde çeşit çeşit sebzeyi yetiştirebiliyor.