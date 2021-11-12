Fikir Atölyesi Düşünce Derneğinden yeni bir program!
Fikir Atölyesi Düşünce Derneği tarafından düzenlenecek olan “Gençler Kürsüde” programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 12:50 12.11.2021, 13:56
Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi’nde kahvaltılı olarak yapılan toplantıya Fikir Atölyesi Düşünce Derneği Başkanı, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Dulkadiroglu ilce Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve 20 lise müdürü katıldı.
Aydoğan burada “Gençler Kürsüde” programının detaylarını paylaştı.
Onikisubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’de “inşallah evlatlarımız Fikir Atölyesi Düşünce Derneği sayesinde birtakım fikir sahibi olacaklardır” dedi.
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