Fikir Atölyesi “Gençler Kürsüde” projesi final yaptı

Öğrenciler arası görüş savunma yarışmaları yapan atölye il ve ilçelerden onlarca öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda bugün final programı düzenlendi

Birbirinden yetenekli dokuz öğrencinin fikirlerini yarıştırdığı programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, öğrenci ve öğretmenler katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Fikir Atölyesi Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Aydoğan çok güzel fikirlerin olduğunu vurgulayarak sunum yapan emeği geçen herkese teşekkür etti.