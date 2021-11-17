Genç Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından hazırlanan, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Fikir Kitap Kahve” projesi Ankara’da açıldı.

Kahramanmaraş protokolünün de katılımlarıyla gerçekleşen fikir kitap kahve görenlerin ilgi odağı oldu.

Kültür, sanat, spor, kişisel gelişim gibi birçok alanda sunulacak eğitimlerin ve hizmetlerin tamamının ücretsiz olacağı Fikir Kitap Kahve; Kahramanmaraş kültürünün, şiirinin ve edebiyatının başkentteki tanıtım üssü olacak.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Ecerkale katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek şunları söyledi

Memleketimizde bulunan paydaşlarımızla projeler gerçekleştirerek kadim medeniyetler kenti olan Kahramanmaraşın tanıtımına, büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.

Açılışa katılım sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör açılışa dair şu açıklamalarda bulundu.

"Biz Kahramanmaraşlılar olarak maraş ortak paydasında hepimizin amacının gayesinin bir olduğunu, aynı gaye içerisinde birbirimizi tamamlayarak birbirimizle koordinasyon içerisinde bu faaliyetlerin yürütülmesini özellikle altını çizerek ifade ediyorum."

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Ecerkale’ye böyle bir projeden dolayı teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.

"Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan her yaştan insanın buraya gelip oturup çay kahve içip sohbet edebileceği bir ortam olmuş diyerek sözlerine şöyle devam etti."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise bu gibi projelerde üzerine düşen görevi daime yerine getireceğini dile getirdi.