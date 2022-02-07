Filmi kent protokolü, şehit ve gazi aileleriyle birlikte izledi
Şehit Eren Bülbül’ün hayatının anlatıldığı “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filmini kent protokolü, şehit ve gazi aileleriyle birlikte izledi.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 13:44 07.02.2022, 15:42
Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi aileleri için organize edilen etkinlikte, duygu dolu anlar yaşandı.
Program hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok özel bir program gerçekleştirdiklerini ifade etti.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’te, çok duygulandıklarını ifade ederek, vatanının ve milletinin bütünlüğü için yeryüzünde, bizim kadar bedel ödeyen bir millet yok” dedi.
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