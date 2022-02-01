Final Akademisinde, bursluluk sınavı heyecanı başladı!

2 binden fazla öğrencinin başvurduğu Sınava, lise öğrencilerinin yanı sıra ortaokul öğrencileri de başvuru yapabiliyor.

Bu yıl ilk kez açılacak ortaokul için 80 öğrenci alınacak. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları için yapılacak bursluluk sınavı 19-20 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze yapılacak.