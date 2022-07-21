Final Kurs Merkezinden YKS başarısı

“Final Eğitim Kurumları 42 yıldır ülkemizin eğitimine katkıda bulunan, yetiştirdiği milyonlarca öğrencisiyle bugün ülkesine hizmet eden bir marka kurumdur.

Bugün; okul, kurs, etüt merkezi adıyla ülkemizin her tarafında fedakârca çalışan yüzlerce kurumumuz, çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın gururunu yaşıyor.

Kahramanmaraş’ta da 25 yıldır okul ve kurs olarak eğitim hizmetimize devam ediyoruz.

Final, başarının tesadüf olmadığına; çalışmanın, izlemenin başarı getirdiğine inanan bir kurum.

Bu inançla, Kahramanmaraş’ta öğrencilerini geleceğe hazırlamada hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir Anadolu markası. İlimizde yirmi beş yıldır var olmamız kurumsallaştığımızın bir göstergesidir.

Bu süre içerisinde Kahramanmaraş’ta da Türkiye 3.sü, TYT il birincilikleri ve yüzlerce derece çıkarttık. Bugün de Türkiye 12.si ve il birincisini çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk yirmi binde, değişik puan türlerinde elli iki derece çıkartılmıştır.

Bu mutluluğu bize yaşatan Mehmet Eren Şahin’e, Mehmet Eren’in yetişmesinde katkısı olan; özellikle annemize, babamıza; ilkokuldan itibaren çocuğumuza emeği geçen öğretmenlere, sınava hazırlık sürecinde bu başarıya katkıda bulunan Final Vip ekibindeki değerli idarecilerimize, öğretmenlerimize ve rehberlik servisimize teşekkür ederiz.

Mehmet Eren kardeşimize de eğitim hayatında, iş hayatında başarılar dileriz. Özellikle de ailesine, çevresine, ilimize ve bize bu mutluluğu yaşattığı için Eren’e teşekkür ederiz.”

Dereceye giren Mehmet Eren Şahin ilkokuldan bugüne başarısına katkıda bulunan tüm öğretmenlerine teşekkür etti.