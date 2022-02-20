Fırat Çakıroğlu, Kahramanmaraş'ta unutulmadı!
2015 yılında Ege Üniversitesi’nde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için kahramanmaraş’ta anma programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 15:46 20.02.2022, 19:37
Çakıroğlu için demokrasi meydanında düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından dualar edildi
Programda konuşan ülkü ocakları il başkanı dursun nar, “Çakıroğlu’nun bizlere bıraktığı kutsal emaneti son nefesimize kadar koruyup kollamak namusumuz, şerefimizdir.” ifadelerini kullandı.
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