Fırat Görgel görevi Debgici’den devraldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile 7 Kasım Cumartesi günü 12 Şubat Stadı’nda gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş İl Olağan Kongresi’nde il başkanı olarak seçilen Fırat Görgel, AK Parti İl binasında gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevi Ömer Oruç Bilal Debgici’den devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Görgel, “Çok güzel bir program olduğu salgına rağmen. AK Partide durmak yok. Bazen koşarak, bazen oturarak ama hep çalışırız. İşleyen demir ışıldar. Ben tekrardan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, başkanım şahsında tebrik ediyorum. Her zaman yanındayız ne olursa olsun. Sonuçta Türkiye ve dünyanın gündemini görüyorsunuz. Çalışmamız lazım değerli kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin hem ülkesini hem de dünya için çalışması lazım. Bugün bizler için çok önemli de mazbatamızı bu sabah itibariyle aldık. Ben tekrar sayın başkanıma buraya kadar geldiği, devir teslim törenimize katıldığı için bugüne kadar hizmetleri için, bundan sonraki hizmetleri için ondan Allah razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin, bizondan razıyız bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

“HAYIRLI HİZMETLER NASİP OLSUN”

İl başkanlığı grevini Fırat Görgel’e teslim eden Ömer Oruç Bilal Debgici, “Rabbim hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Bizler Fırat kardeşimizin yanındayız. AK Parti’de gönüllülük esasına dayalı bir sistem vardır ve biz de şu andan itibaren gönüllü kardeşlerden bir tanesiyiz. İnanıyorum ki Fırat kardeşim ile beraber AK Parti ailesi siyaset alanında daha ileriye götürecektir. Ben görevi devraldığım günden bu yana yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KARŞILIKLI JESTLER

AK Parti İl binasında gerçekleştirilen devir teslim töreni sonrasında görevi Debgici’den devralan Görgel, Debgici’ye jest yaptı. Devir teslim törenin ardından İl Başkanı Fırat Görgel, Ömer Oruç Bilal Debgici’ye kalem hediye etti.

Görgel’in jestine jest ile karşılık veren Debgici, görevi teslim alan Fırat Görgel’e ‘hayırlı olsun’ çiçeği hediye etti.

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