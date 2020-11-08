Fırat Görgel ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi!

Dün Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile AK Parti 7. İl Olağan Kongresi heyecanı yaşanmıştı.

Büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilen kongrede il başkanı olarak seçilen Fırat Görgel, bugün ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti İl binasında gerçekleştirilen toplantıya 4, 5 ve 6. Dönem AK Parti Mamak İlçe Başkanı ve AK Parti Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörü Abdullah Özer de katıldı.

Toplantı sonrasında sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Görgel, “7. Olağan İl Kongremiz sonrası ilk Yönetim Kurulu Toplantımızı, Genel Merkez İl Koordinatörümüz Abdullah Özer başkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Yeni yönetim kurulumuzun ve toplantımızın hayırlara vesile olması duasıyla, tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.