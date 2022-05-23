Firikler, tezgâhlarda vatandaşların beğenisine sunulmaya başladı!

Bu anlamda fiyatı 70 TL olarak belirlenen firiğin kilogramı el yakarken Kahramanmaraş’ta bir esnaf iş yerinin açılışına özel firiğin kilosunu 35’tl’den satışa sundu.

Kampanyayı gören vatandaşlar firikçide izdiham oluştururken, iki gün içerisinde 1000 adet çiğ satıldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan işletme sahibi Emine Simsar, firik satışlarının başladığını belirterek firik alırken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.