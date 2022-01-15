Fırıncılar Odasında seçim heyecanı!

Bu anlamda 3 adayın olduğu Kahramanmaraş fırıncılar Odası’nda kıyasıya mücadele edildi.

Paris düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula Birçok oda üyesi katılım sağladı, seçimde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kent genelinden bütün oda üyelerinin katıldığı seçimi mevcut başkan Erol Güneş yeniden kazanarak güven tazeledi.

Başkan Güneş burada yaptığı konuşmada destek veren herkese teşekkür ederek her zaman oda üyelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.