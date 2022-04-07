Fırıncılar ramazan pidesi için yoğun mesai harcıyor!
Kahramanmaraş’ta fırıncılar, sıcağa rağmen rahmet ayında iftar sofralarının gözdesi ramazan pidesi için yoğun mesai harcıyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2022, 15:56 07.04.2022, 16:55
Ramazan ayını en zor şartlarda geçiren mesleklerden birisi olan fırın ustaları, iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmeye çalışıyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Pide Ustası Cengiz Güler, pide satışlarının başlamasıyla mesailerinin arttığını söyledi.
Konuşmasının devamında Güler, evde ramazan pidesi yapmak isteyenler içinde tarifini paylaştı.
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
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