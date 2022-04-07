Fırıncılar ramazan pidesi için yoğun mesai harcıyor!

Ramazan ayını en zor şartlarda geçiren mesleklerden birisi olan fırın ustaları, iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Pide Ustası Cengiz Güler, pide satışlarının başlamasıyla mesailerinin arttığını söyledi.

Konuşmasının devamında Güler, evde ramazan pidesi yapmak isteyenler içinde tarifini paylaştı.