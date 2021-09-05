Fırıncılarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Orman yangınlarının ardından mesire alanları ve ormanlık alanlarda mangal yakmanın yasaklanmasıyla birlikte fırıncılarda yoğunluk oluştu.
KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 15:45 05.09.2021, 15:59
Mangal keyfi yapamayan vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirebilmek adına evlerinde hazırladıkları yemekleri fırınlara verdi.
Bu süreçle birlikte hareketli günler yaşadıklarını dile getiren fırıncı esnafları fırın yemeklerine yoğun ilgi olduğunu söyleyerek paket servise de talebin çok olduğunu sözlerine ekledi.
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