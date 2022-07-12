Fırıncılarda 'hummalı' çalışma!

Dört gözle kurban bayramını bekleyen fırıncı esnaflar, bereketli geçen bu bayramda sofraları şenlendirdi.

Eli böğründe den güvece kadar tüm et yemekleri ustaların marifetli ellerinden geçti.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan İşletme Sahibi Cengiz Güler, “fırın yemekleri bu bayram vazgeçilmez oldu” dedi.