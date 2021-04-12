Fırıncılarda 'hummalı' çalışma!
On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ramazan ayında halkın ekmek ve pide ihtiyacını karşılamak için fırıncılar, zorlu ve yoğun bir mesai harcıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 16:01 12.04.2021, 19:13
Ramazan ayında oldukça yoğun bir mesai harcayan fırıncılar, iftar sofralarına sıcak pide ulaştırabilmek için çabalıyor.
Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan pidesinin üretim aşamasında hijyen başta olmak üzere her türlü tedbiri alan fırıncılar, virüs tedbirlerine de dikkat ederek özenle çalışıyor.
Sabah erken saatte mesaiye başlayan fırıncı ustaları, hem ekmek yapıyor hem de ekmeğini kazanıyor.
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