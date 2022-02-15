Fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Kahramanmaraş’ta, Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri marketlerde denetimlere başladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 16:04 15.02.2022, 16:25
Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti.
Karara ilişkin market ve bakkalları bilgilendiren ekipler, işletme sahiplerini karara uymaları noktasında uyardı. Hem yerel hem de zincir marketleri gezen ekipler, uygulamanın yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi
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