Fit Club Fitness & Spa Merkezi yenilenen yüzüyle hizmetlerine devam ediyor
Fit Club Fitness & Spa Merkezi yenilenen yüzüyle Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 17:11 13.05.2022, 17:43
Yenilenmenin ardından bu gün açılışı gerçekleştirilen yaşam merkezine gelen vatandaşlar havuz, spa, Türk hamamı, sauna ve fitness gibi etkinliklerden faydalanabilecek.
Osman Domurcukgül, Selim Demir ve Mete Karpuzoğlu’yla yenilenen tesisin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Açılışın ardından Aksu Haber’e tesisle ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahiplerinden Osman Domurcukgül, tesisin yenilenen yüzüyle Kahramanmaraş halkına en iyi şekilde hizmet vereceğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen ise “açılışını yaptığımız bu tür tesislere destek vermemiz gerekiyor” diye konuştu.
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