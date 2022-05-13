Fit Club Fitness & Spa Merkezi yenilenen yüzüyle hizmetlerine devam ediyor

Yenilenmenin ardından bu gün açılışı gerçekleştirilen yaşam merkezine gelen vatandaşlar havuz, spa, Türk hamamı, sauna ve fitness gibi etkinliklerden faydalanabilecek.

Osman Domurcukgül, Selim Demir ve Mete Karpuzoğlu’yla yenilenen tesisin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Açılışın ardından Aksu Haber’e tesisle ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahiplerinden Osman Domurcukgül, tesisin yenilenen yüzüyle Kahramanmaraş halkına en iyi şekilde hizmet vereceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen ise “açılışını yaptığımız bu tür tesislere destek vermemiz gerekiyor” diye konuştu.