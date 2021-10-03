Fiyatlar gündemden düşmüyor! Sektörden yüksek kiralara çözüm önerisi...
Son aylarda yaşanan kira fiyatlarındaki artış gündemden düşmüyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2021, 10:24
Yüksek kiralara ilişkin çözüm aranırken sektörden çözüm önerisi geldi. DoğruFiyatNet Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan, kira kontratlarında üst limitin olması gerektiğini söyledi
Orçan kira fiyatlarının artmasının temel sebebinin ise fırsatçılık olduğunu dile getirdi.
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