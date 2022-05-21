Fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı!

Kış Aylarına Göre Tezgâhlarda Fiyatlar Bir Nebze Düşse de Pazarcılar Maliyetlerden Şikâyetçi Vatandaşlar İse Fiyatların Yaz Gelmesine Rağmen Yüksek Olmasından.

Aksu Haber Ekibi Olarak Pazarın Nabzını Sizler İçin Tuttuk.