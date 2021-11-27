Fiyatların yüksek olması vatandaşın alım gücünü düşürdü
Her hafta sonu yoğun geçen Cumartesi Pazarında bu hafta sonu sessizlik hâkim.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 12:40 27.11.2021, 17:23
Satılan ürünlerin fiyatlarının yüksek olması vatandaşın alım gücünü düşürdü.
Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde tezgâhlara yeni gelen meyve ve sebzeler adeta cep yakıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan pazarcılar derneği başkan vekili şahin ejderha, ürünlerin tarladan tezgâhlara gelene kadar fiyatlar 2 katına ulaştığını belirtti.
Namaz Vakti 27 Kasım 2021
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|22
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|12
|20
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|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
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|13
|17
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|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
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|13
|7
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|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|13
|28
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|12
|26
|4. West Ham
|12
|23
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|13
|23
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|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
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|13
|18
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|12
|17
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|13
|16
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|13
|16
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|15
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|15
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|13
|14
|15. Brentford
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
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|13
|6
|Takımlar
|O
|P
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|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Rayo Vallecano
|15
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Valencia
|15
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|19
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|17
|12. Villarreal
|13
|16
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|15
|16
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|15
|16
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|14
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|14
|12
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|14
|12
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|14
|11
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|15
|10
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