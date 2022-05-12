Formula tutkunları BP Sezal Petrol İstasyonu’na akın ediyor!
Türkiye ve uluslararası alanda herkesin ilgiyle takip ettiği formula yarışlarının başrol oyuncusu yarış arabaları, birçok insanın canlı olarak görmek istediği nadir araçlardan biri.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 15:51 12.05.2022, 15:57
Kahramanmaraş’ta bir akaryakıt firması tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği formula araçlarından birini istasyonuna getirdi. 2 gün boyunca Kahramanmaraş’ta kalacak olan yarış aracı, kent halkı tarafından yoğun ilgili görüyor.
Akaryakıt İstasyonu Yetkilisi Barbaros Sezal ise Aksu Haber’e yaptığı açıklamada formula tutkusu olan herkesi istasyona davet etti.
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