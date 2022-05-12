Formula tutkunları BP Sezal Petrol İstasyonu’na akın ediyor!

Kahramanmaraş’ta bir akaryakıt firması tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği formula araçlarından birini istasyonuna getirdi. 2 gün boyunca Kahramanmaraş’ta kalacak olan yarış aracı, kent halkı tarafından yoğun ilgili görüyor.



Akaryakıt İstasyonu Yetkilisi Barbaros Sezal ise Aksu Haber’e yaptığı açıklamada formula tutkusu olan herkesi istasyona davet etti.