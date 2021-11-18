Formula tutkunları BP Sezal Petrol İstasyonu’na akın ediyor!

Hızı ve görünüşüyle kendine hayran bırakan Formula aracını görmeyen kalmasın isteyen Bir Firma, Rallikros şampiyonu Bahadır Sevinç’in kullandığı Formula aracını Türkiye’nin dört bir yanında iş yaptığı akaryakıt firmalarında aracı hayranlarıyla buluşturuyor.

Kahramanmaraş’ın akaryakıt firmalarından biri olan BP Sezal Petrol, tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Formula araçlarından birini Binevler istasyonuna getirdi.

Bu bağlamda geçtiğimiz hafta 1 günlüğüne Kahramanmaraş’a getirilen yarış aracı, yoğun ilgi ve talepten üzerine tekrar kente getirildi.

BP Sezal Petrol Binevler İstasyonu Yetkilisi Barbaros Sezal, aracın özellikle çocukların ilgisini çektiğini belirtti.