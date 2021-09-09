Fotoğraf Sanatçısı Tor, Afşin’deki fotoğraflarıyla ödülden ödüle koşuyor!

Adana’dan, Afşin Belediyesi ve Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin işbirliğinde düzenlenen Ulusal Afşin Fotokamp etkinliğine katılan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tor, Küçük Tatlar Mahallesinde yaşayan 89 yaşında bir vatandaşın portre çalışmasıyla girdiği uluslararası yarışmada ikincilik ödülü, mansiyon ödülü ve özel ödüle layık görüldü.

Afşin’in doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle görülmeyi, tanınmayı hak eden bir bölge olduğunu söyleyen fotoğraf sanatçısı Mustafa Tor, “Sosyal medyada etkinlik haberini gördüğümde inanamadım. Detayları iyice okudum tarihi, doğası, insan yaşamı, termik santral ve yöredeki değişimi, kültürel yaşamı farklı inançların bir arada yaşamı, türbeleri, ilçeye hayat veren hurman çayı, hurman kalesi bitki örtüsü ile Mustafa Ertekin hocamın girişimleri ve Afşin belediyesinin katkıları sayesinde düzenlenen bu etkinliğin kesinlikle kaçırılmaması gerektiğine inandım. Adana’dan katılım için kaydımı yaptırdım. Bir gün önceden kampa iştirak ettim.” dedi.

“Afşin İnsanı Toprakla Özdeşleşmiş”

Kırsal mahallelerde çektiği portre çalışmalarının kendisini heyecanlandırdığını ve birçok fotoğraf yarışmasında derece elde edebilecek çalışmaların ortaya çıktığını belirten Tor, “Kahramanmaraş, Ankara, Adana’dan katılan 9 kişi ile yola çıktık. Oktay Çolak Hocamız birikimlerini bizlere en ince noktasına kadar anlatarak kompozisyonları ayarlayıp gerisini bizlere bırakıyordu. Akşama kadar 3 köye gitmiştik. Sonraki günlerde çok keyifli ve daha sıcak ortamda farklı köylerde çekimler yaptık. Göz açıp kapayınca gibi bir zaman dilimi gibi etkinlik bitti. Çektiğim fotoğrafların tamamını kopyalayarak etkinlik sorumlusuna verdim. Fotoğrafları incelediğimde çok iyi çekimlerin olduğunu gördüm. Çektiğim fotoğraflardan özellikle Küçük Tatlar ve Haticepınarı Mahallesinde çektiğim fotoğraflardan bir amcanın ve 89 yaşında olan bir teyzemin toprak rengi teninin her kırışığında yaşadığı yıllar adeta fotoğrafa bakınca adeta okunuyordu. Özellikle Küçük Tatlar Mahallesinde yaşayan teyzenin fotoğraflarını, üyesi olduğum Konya’da bulunan FIAP’a bağlı bir ILFIAP Kulübü olan Sille Sanat Sarayının, FIAP onaylı farklı uluslararası yarışmalarına katılmam sonucunda şu ana kadar ikincilik ödülü, mansiyon ödülü, sergileme ve özel ödüllerle kalitesi ve ortaya çıkıyordu. Benim tecrübeme göre daha çok ödüller getireceğine inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

“Afşin Fotokapm Her Mevsimde Düzenlensin”

Afşin’in her mevsiminin fotoğraflanması gerektiğini söyleyen Tor, “Umarım Afşin fotokamp her yıl farklı mevsimlerde tekrarlanır. Çünkü Afşin’in 4 farklı mevsimde eşsiz güzelliklerinin olacağına inanıyorum. Afşin şehrine güzel fotoğraflar bırakılarak yurt içi ve yurt dışında tanınmasında, turizminin gelişmesinde katkı sağlanmasını arzuluyorum” ifadelerine yer verdi.