Fotoğraf tutkunları 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliğinde buluştu

Tanır Mahallesinde, Hurman Çayı’nın yanı başına kurulan kamp alanında ‘1. Ulusal Afşin Fotokapm’ programı için bir araya gelen usta fotografçılar ve katılımcılar, 3 gün boyunca 9 değişik rotayı takip ederek ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflayacak.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof.Dr. Aslı Özkırım 3 gün boyunca devam edecek olan etkinliğin rüya gibi geçeceğini ifade etti

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli ve Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli de etkinlik hakkında Aksu Habere açıklamalarda bulundu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güvenin eşi Şule Güven ise etkinlik sayesinde şehre olan ilginin öneminden bahsetti

Fotokamp Koordinatörü Mustafa Ertekin yapmış olduğu konuşmada “Bu güzellikleri kendi halkımızdan başlayarak ülkemizin birçok yerine gelen misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de bu tarz etkinliklerin şehrin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Açılışa, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgililer katıldı.