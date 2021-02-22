Fotoğraf yarışmasında süre uzatıldı
Elbistan Belediyesinin 26 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini duyurduğu fotoğraf yarışması yoğun talep ve pandemi koşullarının henüz uygun olmamasından dolayı 1 Eylül 2021 tarihine uzatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 12:40
Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 26 Ocak 2021 tarihinde başlayıp, 26 Şubat 2021 tarihinde sonlandırılması planlanan fotoğraf yarışması, yarışmaya katılma isteğinin artması ve pandemi koşullarının, ödül töreninin topluca yapılmasına müsaade etmemesinden dolayı son başvuru tarihi uzatıldı.
Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler 1 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını belediyenin duyurduğu nokta ve elektronik ortamlarda yapabilecekler.
1 Eylül tarihinde sona erecek başvuruların ardından fotoğraflar jüri üyelerince değerlendirmeye alınıp, sonuçlar medya aracılığı ile duyurulacak.
İlçe protokolünün de katılımlarıyla yapılması planlanan törende ödüller sahiplerini bulacak.
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