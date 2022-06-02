Fotoğraf yolcuları 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliğinde buluştu

Afşin Belediyesi, Thousand Bulls Production ve Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) tarafından organize edilen 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliği başladı.

Tanır Mahallesinde, Hurman Çayı’nın yanı başına kurulan kamp alanında ‘1. Ulusal Afşin Fotokapm’ programı için bir araya gelen usta fotografçılar ve katılımcılar, 3 gün boyunca 9 değişik rotayı takip ederek ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflayacak.

Etkinliğin açılışında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, bu tarz etkinliklerin şehrin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Afşin’de son yıllarda birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığına değinen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Tiyatro, müzik, fotoğraf topluluğumuz güzel işler çıkartıyor. Bu etkinliğimizde de Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz.” Dedi.

Afşin için hayallerini bir bir gerçekleştirdiğini ifade eden Güven, “Turizmden pay almaya başladık. Kırsal mahallelerimizi destekleyecek projeler üretmek gibi, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ilk arı evini Afşin’e açtık. Bunlar Afşin’imize alternatif turizm anlamında ekonomik olarak katkı sağlayacak. Hayallerimizi bir bir geçekleştiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız fotoğraf ve kamp etkinliği de kültürel etkileşim ve bölgemizin tanıtılması için çok önemli. Bu bizim en büyük kazanımımız. Buraya katılan tüm misafirlerimize ve etkinliğin hayata geçirilmesinde bizlerden emeklerini esirgemeyen fotoğraf sanatçımız Mustafa Ertekin hocamız ve ekibine teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Fotokamp Koordinatörü Mustafa Ertekin de, Binboğa dağlarının birçok güzelliğini bilmeyen insanlarımız var. Bu güzellikleri kendi halkımızdan başlayarak ülkemizin birçok yerine gelen misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Fotoğraf camiamız ülkemizin adım atmadık yeri bırakmamaya gayret gösterir. Biz bu etkinlikle onlara da kapı açtık.” Açıklamasında bulundu.

Etkinlikte fotoğraf sanatçısı ve yazar Yasin Mortaş’ın makro fotoğrafları sergilendi.

Açılışa, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ilgililer katıldı.