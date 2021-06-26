Freni boşalan sepetli motosiklet duvara çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Ekinözü ilçesinin içmeler mahallesinde meydana gelen sepetli motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kuyucu idaresindeki plakasız sepetli motosiklet, İçmeler Mahallesi İbni Sina Caddesinde rampadan indiği sırada Yukarı İçmeler kavşağında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Kuyucu ve yanında yolcu olarak bulunan Duran Bağcı ağır yaralanırken eşi Nükhet Bağcı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk müdahaleleri çevredeki vatandaşlarca yapılan Kuyucu ve Bağcı olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı. Hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Nükhet Bağcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.