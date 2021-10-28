Fuar'a olan ilgi artıyor!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuarı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.



İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, fuara gençlerin yoğun ilgi göstermesi bizi oldukça mutlu ediyor dedi.