Fuar, tarım ve hayvancılığı teknoloji ile buluşturdu
Bu sene 7.si düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kent protokolü ve siyasilerin katılımı ile gerçekleştirilen açılışla kapılarını misafirleri için araladı.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:46 18.11.2021, 17:40
Aksu Haber’e fuarı değerlendiren Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun emeği geçenleri tebrik ederek fuarın şehirler açısından önemine vurgu yaptı.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise fuarın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’de fuarların şehrin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
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