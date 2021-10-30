Fuarın Son Gününde Usta Kalemler Okurlarıyla Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” son gününde de üç ünlü kalemi edebiyatseverlerle buluşturacak. Bu kapsamda Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “KAFUM’da düzenlediğimiz fuarda vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle bir haftayı geride bıraktık. Toplamda 150 yayınevinin binlerce eseriyle yer aldığı kitap fuarımızda, aynı zamanda birbirinden kıymetli 200 yazarımızı da kitapseverlerle buluşturduk. Etkinliğimizin son günü olan 31 Ekim Pazar günü (yarın) ise saat 12.00’da Bülent Parlak, saat 14.00’da Tarık Tufan, 16.00’da ise Yusuf Kaplan imza günü ve söyleşi etkinlikleriyle okurlarıyla bir araya gelecek” bilgisi aktarıldı.