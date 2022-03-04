Gamze Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, Türkoğlu’nda açıldı
Yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araç sürücüleri için zorunluluk olan psikoteknik belgesi hizmetinin sunulacağı ‘Gamze Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, Türkoğlu’nda açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2022, 17:53 04.03.2022, 18:02
Mahir Ünal caddesi üzerinde bulunan Gamze Özcan'a ait Gamze Psikoteknik Değerlendirme Merkezinin açılışını Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Osman Okumuş, Özcan’ a yeni işyerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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