Gamze’nin hayali büyükşehir’le gerçekleşti
Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli vatandaşlar için açtığı EKPSS kursunda eğitim alan Gamze Çakmak, başarısıyla göz doldurdu. Matematik öğretmeni olarak ataması gerçekleşen Çakmak, “Büyükşehir Belediyesinin eğitimime olan destekleriyle çok istediğim mesleğime atandım. Buna vesile olan Başkan Güngör başta herkese teşekkür ederim” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli vatandaşlara sunulan eğitim hizmeti çok özel bir başarı getirdi.
Elektronik Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) hazırlık kurslarına katılan Gamze Çakmak (28) hayal ettiği öğretmenlik mesleğine atandı.
Matematik branşına atanan ve işitme engeli bulunan Çakmak, aynı zamanda Türkiye’de işitme engelli ilk matematik öğretmeni oldu.
Hayalini kurduğu mesleğe kavuştuğunu ifade eden Çakmak, “Daha önce 3 kez girdiğim EKPSS de yeterli puanı alamamıştım.
Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu EKPSS kursu ile çok istediğim öğretmenlik mesleğime atamam gerçekleşti.
Buna vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR’ e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, Baba Fuat Çakmak ise “Fedakarlığımızın karşılığını Gamze’nin öğretmen olarak atanmasıyla Allah bize gösterdi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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