Gastronomi Turizmi Derneği ve Turizm Medya Grubundan ziyaret!

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü Ziyaret Etti.



Beraberinde Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Alfi Çörek Ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli, Kültür Turizm Otelciler Ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli Ve Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’ eşlik Etti.



Gürkan Boztepe ve Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, Başkan Güngör’e burada 2-4 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek olan Gastro Show’un hazırlıkları hakkında bilgiler verdi.



Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, İstanbul’da düzenlenecek olan Gastro Show’da Kahramanmaraş’ı çok iyi tanıtacaklarını ifade etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş’ın her markasını dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Muhabir: Gökhan Çalı







