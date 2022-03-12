Gastronomi ve Maraş Dondurması konulu söyleşi gerçekleştirdi!
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinesinde, Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarında Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Gastronomi ve Maraş Dondurması konulu söyleşi gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 12:21 12.03.2022, 15:21
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ında katıldığı söyleyişi de Kervancıoğlu, sektöre ilişkin bilgi ve tecrübelerini anlattı.
Burada açıklamalarda bulunan başkan Yılmazcan, Kahramanmaraş tanıtımında önemli rol oynayan Sami Kervancıoğlu’na teşekkür etti.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da “Biz kendimizi turizm elçisi olarak ilan ettik. Şehrimizi en güzel şekilde sizlerle beraber tanıtmamızın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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