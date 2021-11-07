Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü açıldı!

Şehre kazandırılan bu özel bölüm bu sene tam doluluğa ulaşırken Maraş mutfağını ise dünyaya tanıtacak.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder ülkemizin ve şehrimizin gastronomi kültürünü dünyaya tanıtacak özel bir bölüm olduğuna dikkat çekti.