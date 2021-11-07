Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü açıldı!
Kentin tanıtımı noktasında çok önemli bir yere sahip olan gastronomi kültürünü yansıtmak ve bir değer oluşturmak adına bünyesinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü açan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, (KİÜ) 2021-2022 akademik yılından itibaren öğrencilerini almaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2021, 13:43 07.11.2021, 17:01
Şehre kazandırılan bu özel bölüm bu sene tam doluluğa ulaşırken Maraş mutfağını ise dünyaya tanıtacak.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder ülkemizin ve şehrimizin gastronomi kültürünü dünyaya tanıtacak özel bir bölüm olduğuna dikkat çekti.
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