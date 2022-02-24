Gastronominin nabzı Kocabaş Konağında attı!

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve ekibinin organize ettiği programda, misafirlere Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinden şalgamlı tarhana çorbası, sömelek köfte, zeytinyağlı kuru dolma, ıspanaklı el açması börek, ekşili aya sulusu, maraş içli köfte, eli böğründe ile yöresel tatlı ve dondurma sunumu yapıldı.

Kervan ailesi yemek sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Eşi Pervin Ersoy’a doğum günü pastası sürprizi yapılarak doğum günü kutlandılar.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu yemek prograsmı sonrası konuklara dondurma şovu gerçekleştirdi.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu şehrin turzim elçisi olduklarına vurgu yaptı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu gelen konuklara teşekkür ederek Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ünlü İnfluencer Eylül Öztürk Özkan ise Kahramanmaraş yemeklerine bayıldığını söyledi.

Eşi Barış Kenan Özkan ise keyifli bir program olduğunu söyledi.

Sanatçı Bora Gencer’de böyle bir programda emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.