Gayrimenkul Piyasasında son durum!

Vatandaşın güvenilir yatırım araçlarından olan Gayrimenkul sektöründeki piyasa durumu herkes tarafından mercek altında tutuluyor. Bahar ve yaz aylarında konu fiyatları aratacak mı?



Yatırım Danışmanı Fatih Kar, İnşaat maaliyetlerindeki artışla beraber daire fiyatlarında yüzde 60'a yakın fiyat artışının yaşanacağını belirtti.



Kar, Emlak sektöründe kaçak ya da ayakçı olarak tabir edilen emlakçılara bir düzenlenmenin getirilmesini de istedi.