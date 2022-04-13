Gayrimenkul Piyasasında son durum!
Vatandaşın güvenilir yatırım araçlarından olan Gayrimenkul sektöründeki piyasa durumu herkes tarafından mercek altında tutuluyor. Bahar ve yaz aylarında konu fiyatları aratacak mı?
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 16:20 13.04.2022, 18:23
Vatandaşın güvenilir yatırım araçlarından olan Gayrimenkul sektöründeki piyasa durumu herkes tarafından mercek altında tutuluyor. Bahar ve yaz aylarında konu fiyatları aratacak mı?
Yatırım Danışmanı Fatih Kar, İnşaat maaliyetlerindeki artışla beraber daire fiyatlarında yüzde 60'a yakın fiyat artışının yaşanacağını belirtti.
Kar, Emlak sektöründe kaçak ya da ayakçı olarak tabir edilen emlakçılara bir düzenlenmenin getirilmesini de istedi.
Namaz Vakti 13 Nisan 2022
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|32
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|47
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|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
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|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
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|30
|62
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|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
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|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
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|31
|37
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|37
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|36
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|32
|36
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|31
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|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
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|31
|22