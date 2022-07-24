Gayrimenkul Piyasasında son durum!

2022 yılında bu artışlar kiralarada yansıyarak kiralık ev arayanları zor durumda bıraktı.

İnşaat ham madde fiyatlarının da artışa geçmesi konut ve kira fiyatlarının artışında tuz biber oldu.

Kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi hem alıcılar, hem de satıcıları olumsuz etkiledi.

Konuyla ilgili olarak Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Danışmanı Alp Eren Önal Kahramanmaraş’ta bulunan kiralık konutlar hakkında bilgiler verdi.