Gayrimenkul piyasasında son durum!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Doğrufiyat Gayrimenkul uzmanı İsmail Orçan “kurun değişkenlik göstermesi ev fiyatlarına da yansıyor” diye konuştu.

Orçan bu süreçte fırsatçılık yapanlarla ilgili ise şöyle konuştu.