Gayrimenkul piyasasında son durum!
Son dönemde dolar ve altın kurunda yaşanan değişkenlik ev fiyatlarında da belirsizliğe yol açtı.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 15:35 31.12.2021, 18:02
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Doğrufiyat Gayrimenkul uzmanı İsmail Orçan “kurun değişkenlik göstermesi ev fiyatlarına da yansıyor” diye konuştu.
Orçan bu süreçte fırsatçılık yapanlarla ilgili ise şöyle konuştu.
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