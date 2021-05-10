Gazeteci Ali Eskalen’in acı günü

Dünya Gazetesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Aksu TV Artı-Eksi Program sunucusu Ali Eskalen’in Annesi Fatma Eskalen hayatını kaybetti. Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu özel bir hastanede tedavi altına alınan Fatma Eskalen, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskalen için Şeyhadil Mezarlığında Pandemi kurallarına uygun olarak cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, İşadamları ve gazeteciler katıldı. Fatma Eskalen Şeyhadil Mezarlığında saat 14.00’da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Aksu TV ailesi olarak değerli meslektaşımız Ali Eskalen şahsında ailesine baş sağlığı diliyoruz.