Gazeteci Gökhan Döküncünün acı günü
Kahramanmaraş’ın sevilen gazetecilerinden Gökhan Dökücü’nün annesi Kadriye Dökücü 67 yaşında hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2021, 17:37 16.07.2021, 22:03
Kahramanmaraş basınının en sevilen isimlerinden biri olan ve Ajans344.com internet sitesinin imtiyaz sahibi Gökhan Dökücü’nün annesi Kadriye Dökücü, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gazeteci Gökhan Dökücü’yü bu acı gününde ailesi, sevenleri, yakınları ve Kahramanmaraş basın camiası yalnız bırakmadı.
Dökücü’nün acısına ortak olan sevenleri ve yakınlarının merhume Kadriye Dökücü’ye haklarının helal etmesinin ardından Şeyhadil Mezarlığında cenaze namazını kıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen 67 Yaşında ki Kadriye Dökücü sevenlerinin ve yakınlarının omzunda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhume Kadriye Dökücüye Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
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