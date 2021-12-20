Gazeteci İskender Zengin’in acı günü!
Andırın Postası Gazetesi sahibi İskender Zengin’in babası Mustafa Zengin hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 16:03 20.12.2021, 16:35
87 yaşındaki Mustafa zengin hastalığı nedeniyle Uzun süredir tedavi görüyordu.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Zengin bugun kılınan cenaze namazının ardından Andırın ilçesi Boztopraklı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Aksu TV ailesi olarak bizler de merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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