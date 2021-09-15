Gazeteci Lütfi Yıkan vefatının birinci sene-i devriyesinde unutulmadı!
Kahramanmaraş basınımızın değerli temsilcilerinden merhum Lütfi Yıkan vefatının birinci sene-i devriyesinde unutulmadı.
KAHRAMANMARAŞ 15.09.2021, 16:19 15.09.2021, 20:53
1995 yılından geçtiğimiz yıla kadar mesleğinin içinde olan Gazeteci Lütfi Yıkan, 50 yaşında beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yummuştu.
Ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından Şeyhadil Mezarlığı’nda, Mevlit programı düzenlendi.
Mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından ruhuna Kura'n-ı Kerim ve mevlit-i şerif okunurken merhum Lütfi Yıkan dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.
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