Gazeteci Neşe Yıldızhan, KAGİD Başkanlığına Aday

Uzun yıllardır Başkanlığını Kibar Özdemir’in yürüttüğü KAGİD üyeleri, yeni başkanını seçecek.

KAGİD Başkanı Kibar Özdemir’in, tekrar aday olmaması üzerine, mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Haber Gazetesi Sahibi Neşe Yıldızhan başkanlığa geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aday olduğunu açıklamıştı. Ancak pandemiden dolayı genel kurulların ertelenmesi ile birlikte seçim gerçekleştirilememişti. Bakanlığın Genel Kurulların yapılması kararının ardından, Dernek Yönetimi 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararını aldı.

Cuma günü Dernek Binasında gerçekleştirilecek kongrede tek aday olan Yıldızhan; “Öncelikle büyük bir özveri ile kadınlara rol model olan Başkanımız Kibar Özdemir’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette kendisinin görevi bırakması ayrı kalacağımız anlamına gelmiyor. Bilgi ve birikimlerine her zaman ihtiyacımız olacak.

Şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım, üyelerimiz ve aramıza yeni katılacak olan üyelerimizle birlikte devraldığımız bayrağı en yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Derneğimizin kuruluş amacında olduğu gibi kadın girişimcilerin sayılarının artması, kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesi adına çalışmalar yapacağız. Şehrimizde etkin ve etkili derneğimizi daha güçlü kılmayı hedefliyoruz.

Bu vesileyle genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor ve tüm üyelerimize destekleri için teşekkür ediyorum” dedi