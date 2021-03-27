Gazeteci ve Yazar Ali Keklik dünyaevine girdi

Moda Düğün salonun da gerçekleştirilen düğüne genç çiftin sevenlerinin yanısıra kent protokolü ve siyasiler katılım sağladı.

Düğün merasimine katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ise hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Genç çift ise duygularını Aksu Haber’e paylaşarak mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür etti.