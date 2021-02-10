Gazeteci ve Yazar Ali Keklik dünyaevine girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün kıydığı nikah akdinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) il Başkanı Av. Fırat Görgel ve CHP İl Başkanı Esat Şengül ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara şahitlik etti.

Nikah töreninde konuşan Başkan Güngör: "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Medeni Kanunun bana vermiş olduğu yetkiye istinaden sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Sevgili gençler; şu andan itibaren nikah akdiniz gerçekleşmiş ve aile birliğiniz kurulmuştur. Evlilik kurumu karşılıklı sevgi, saygı, sabır ve sadakat ile sürdürülebilir. Bu da yuvanıza huzur ve mutluluğu getirecektir. Bu vesile ile sizi ve ailenizi tebrik ederim. Mutluluğunuz ve beraberliğinizin bir ömür boyu daim olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak genç çiftçimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.